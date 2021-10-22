Худрук театра «Модерн» сравнил антипрививочников с еретиками времен Петра I

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в разговоре с «Газетой.Ru» провел параллель между антипрививочниками эпохи коронавируса и еретиками, выступавшими против реформ Петра I.

«Что касается антипрививочников: только что в театре «Модерн» состоялась премьера спектакля «Петр I» — первая постановка трилогии «Антихрист и Христос». В ней как нельзя лучше раскрывается тема «противостояния» всему новому, неизвестному. Люди пытались противостоять «новшествам» Петра, считая его реформы волей антихриста, многие в сопротивлении сжигали себя на костре», — сказал он.

По мнению Грымова, вакцинация от COVID-19 является «путем эволюции» современного общества.

«Есть путь революционный, а есть — эволюционный. Я считаю, что прививка — это путь эволюции, а не наоборот, — отметил худрук. — В этой ситуации спектакль «Петр I» звучит крайне актуально. Ведь можно провести массу параллелей с сегодняшней политикой, расколом гражданского общества. Посмотрите, ведь ничего не меняется в России с тех далеких времен. Ни одна политическая сила никогда не начинает с себя. Так было при Петре, когда всех призывали жить по закону, но он сам же констатировал: «Как воровали, так и воруют». И то же происходит сегодня в плане вакцинации: нас на каждом углу призывают прививаться, а в Госдуме вакцинированы далеко не все. И мы еще удивляемся, что люди не прививаются».

Отвечая на вопрос об антиковидных мерах, принятых в Москве, он подчеркнул, что не собирается переводить спектакли в онлайн-формат.

«Считаю, что показывать онлайн-спектакли — очень проблематично. Люди не понимают и невнимательно смотрят, кроме того, они бывают плохо сняты. На мой взгляд, гений театра именно в его живости — здесь и сейчас. Мы будем играть под QR-кодом, и я уверен, что продажи будут только расти в театре. Учитывая, что у нас люди будут чувствовать себя в безопасности», — сказал Грымов.