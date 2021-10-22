Чадов заявил, что Болдуина подставили в инциденте с убийством оператора

Российский актер Алексей Чадов в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал лауреата «Золотого Глобуса» Алека Болдуина после инцидента со случайным убийством оператора на съемках. По мнению звезды фильма «Война», в этой ситуации американского артиста «подставили» специалисты, отвечавшие за безопасность на площадке.

«Алек Болдуин — прекрасный актер и замечательный отец. Будет жаль, если специфическое американское правосудие примет решение заключить его под стражу. Из солидарности к актеру я надеюсь, что этого не случится. Актера нельзя подставлять. Он в образе, текст учит, занимается своей работой — и ему дают оружие в руку. Это дикая подстава. Бог с ней, с тюрьмой, а вы представляете, как с этим жить? Это же просто ад. Актеры — люди тонкой души, тонкого восприятия, внутренней морали. Они творческие, ранимые, впечатлительные — актеры живут эмоциями. Представляете, какие могут быть эмоции, когда ты убил человека на съемочной площадке?» — сказал Чадов, также принеся соболезнования в связи со случившимся.

Актер добавил, что на съемках проектов с его участием, когда речь шла о создании сцен с использованием оружия, безопасность на площадке контролировали сразу несколько специалистов.

«Это военные, оружейник и реквизитор», — пояснил он.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма «Rust» в США. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, однако холостой патрон сработал неправильно и разлетелся осколками. Они попали в двух человек: оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Соуза по итогам инцидента выжил.