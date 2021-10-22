«Мне тяжело»: Гузеева — о самочувствии после выписки из больницы

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала в эфире передачи «Пусть говорят» о своем самочувствии после выписки из больницы №40 в Коммунарке, где она лежала с коронавирусом.

По словам Гузеевой, она все еще ощущает последствия болезни. «Мне сейчас тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо», — сказала она, добавив, что ей предстоит восстановление.

Кроме того, актриса пристыдила тех, кто покупает себе поддельные справки о вакцинации от коронавируса и обманывает, что переболел. «Сами поставили диагноз, сами себя вылечили, сами себе придумали антитела», — негодует Гузеева.

Ранее Гузеева намекнула на свое эмоциональное состояние после трех недель в больнице.