На съемках фильма с Алеком Болдуином случайно застрелили человека

На съемках фильма Rust («Ржавчина») с Алеком Болдуином случайно застрелили человека и ранили еще одного, сообщает портал TMZ.

Инцидент произошел в Санта-Фе, в штате Нью-Мексико, на ранчо Bonanza Creek Ranch, где Алек Болдуин снимает новый вестерн. В тот момент, когда актеры должны были открыть огонь из винтовок, оказалось, что оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами.

Пули попали в двух человек — в режиссера и оператор картины. Оператор получила тяжелое ранение и была доставлен в больницу, где скончалась. Сам Алек Болдуин, присутствовавший в кадре в момент инцидента, не пострадал.

Пока не известно, почему оружие было заряжено боевыми, а не холостыми патронами, на месте происшествия работает шериф, а съемки кинокартины временно приостановлены.

Ранее в Петербурге двух студентов забрали в полицию из-за стрельбы холостыми патронами.