Экс-солисту группы «Ляпис Трубецкой» грозит тюремный срок за избиение фаната

На бывшего фронтмена группы «Ляпис Трубецкой» и солиста музыкального коллектива Brutto Сергея Михалка завели уголовное дело по статье «хулиганство» УК Украины за избиение фаната на концерте в Полтаве. Об этом сообщает издание «Сегодня».

«Открыто и расследуется уголовное производство (дело) по статье «Хулиганство». Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен ($324) либо ограничение свободы до пяти лет», — рассказал пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Ранее Михалок обругал и ударил фаната, который вышел на сцену во время его концерта в украинской Полтаве. Музыкант также схватил поклонника за одежду и ударил головой. Зрителей это возмутило, они начали прогонять артиста, который, в свою очередь, попытался напасть и на них.

На записи с концерта можно разглядеть, что неизвестный мужчина с гитарой стоит на сцене рядом с Михалком. Билета на концерт у него не оказалось. «Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?» — спрашивал говорящий в микрофон Михалок у мужчины.

С какими целями мужчина пробрался на сцену, не уточняется.