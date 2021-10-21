Юрий Шевчук назвал скончавшегося экс-участника «ДДТ» блестящим музыкантом

Основатель и лидер «ДДТ» Юрий Шевчук назвал скончавшегося в среду бывшего участника рок-группы Дмитрия Галицкого блестящим музыкантом и добрым человеком.

«От вас впервые услышал о смерти Дмитрия. Как жаль. Блестящий был музыкант и добрый человек! Царствие Небесное!» — сказал Шевчук.

Народный артист Республики Башкортостан вспомнил о совместной работе с музыкантом в культовом коллективе «ДДТ».

«Дмитрий с нами играл в 1995 году в программе «От и До», принимал участие в записи альбома «Любовь», потом наши пути разошлись... Я давно его не видел», — добавил Шевчук.

Ранее стало известно, что экс-участник группы «ДДТ» и вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» Дмитрий Галицкий скончался в среду вечером после операции на поджелудочной железе. Ему было 65 лет.

Похороны музыканта пройдут в Калуге.