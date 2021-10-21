«Иногда приходится треснуть»: Пригожин оценил нападение Михалка на фаната

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Газете.Ru» избиение фаната бывшим фронтменом коллектива «Ляпис Трубецкой» Сергеем Михалком. Инцидент произошел на концерте группы «Ляпис-98» в украинской Полтаве, после того как неизвестный мужчина поднялся на сцену, чем вывел из себя музыканта.

«Если человек перешел границы дозволенного и получил за это, наверное, это нормально. Но для того, чтобы дать оценку, надо находиться внутри, ведь я не живу жизнью других людей, эта информация обошла нас стороной, — сказал Пригожин. — Сам я часто стараюсь держать себя в руках, но бывают случаи, когда переговоры не работают. Иногда приходится треснуть по башке, чтобы человек отрезвленно с вами разговаривал».

Об инциденте с участием Михалка стало известно 21 октября, когда в сети появилось видео избиения. Согласно записи, во время концерта неизвестный мужчина с гитарой поднялся на сцену, у них с артистом завязалась словесная перепалка, после чего Михалок ударил незваного гостя головой.