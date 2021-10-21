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Ивлеева «задышала полной грудью» после расставания с Элджеем

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_agentgirl_/instagram.com

Блогер Настя Ивлеева призналась в Instagram, что «дышит полной грудью» после расставания с рэпером Элджеем. Телеведущая рассказала, что всячески боролась с состоянием депрессии, испытывала грусть и даже отчаяние.

»[Был] период отчаяния и грусти! Стараюсь не доводить до депрессии и всячески выводить себя из таких состояний», — ответила Ивлеева.

Она подчеркнула, что не собирается ставить крест на возможных отношениях и вполне готова к новой влюбленности. Ивлеева подчеркнула, что не станет сводить татуировки, посвященные экс-возлюбленному. По словам блогера, каждый рисунок на теле много для нее значит.

Брак Элджея и Ивлеевой распался в начале весны 2021 года. Он продлился два года.

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