Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Bellator отказались отвечать на вопрос об Александре Емельяненко 15:19
Песков уточнил, что Путин будет проводить совещания онлайн из-за роста случаев COVID 15:19
Степаненко сказала, чего желает новой жене Петросяна Брухуновой 15:13
Обрезанный конец гена сделал самцов мух бесплодными 15:09
Иммунолог Крючков оценил заразность нового штамма COVID-19 AY.4.2 15:09
В Челябинской области бабушки вышли на защиту деревьев и сквера 15:08
Греция задержала украинского ветерана АТО за военные преступления 15:07
Медведев оценил теннисные способности Дзюбы 15:04
В ПФР рассказали, как наследникам забрать недополученную пенсию своих родственников 15:03
Трем фигурантам предъявлено обвинение по делу о сбыте суррогатного алкоголя 15:02

Умер 83-летний актер Вольдемар Лобиньш

close
100%
kino-teatr.ru

Актер Вольдемар Лобиньш скончался в возрасте 83 лет, сообщил его племянник Эдвин на странице в Facebook.

Причину смерти дяди он не назвал. «Вот и еще один жизненный этап завершился. Вчера ушел из жизни мой дядя Владимир Лобиньш (многим известный как Voldemars Stars). Вечная память!» — написал он, добавив, что теперь является «старшим Лобиньшем».

Дату и место похорон семья пока не назвала.

Актер родился 11 августа 1938 года в Кимрах Тверской области. С 1963 года служил в рижском ТЮЗе.

В 1964 году дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль танкиста в картине «Отец солдата». Кроме того, играл в фильмах «Заговор послов», «Сильные духом», «Утро долгого дня», «Республики Вороньей улицы», «Ключи от рая», «Последний рейс «Альбатроса».

Ранее сообщалось, что умер Виктор Евграфов — Мориарти из «Приключений Шерлока Холмса».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях