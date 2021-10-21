Умер 83-летний актер Вольдемар Лобиньш

Актер Вольдемар Лобиньш скончался в возрасте 83 лет, сообщил его племянник Эдвин на странице в Facebook.

Причину смерти дяди он не назвал. «Вот и еще один жизненный этап завершился. Вчера ушел из жизни мой дядя Владимир Лобиньш (многим известный как Voldemars Stars). Вечная память!» — написал он, добавив, что теперь является «старшим Лобиньшем».

Дату и место похорон семья пока не назвала.

Актер родился 11 августа 1938 года в Кимрах Тверской области. С 1963 года служил в рижском ТЮЗе.

В 1964 году дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль танкиста в картине «Отец солдата». Кроме того, играл в фильмах «Заговор послов», «Сильные духом», «Утро долгого дня», «Республики Вороньей улицы», «Ключи от рая», «Последний рейс «Альбатроса».

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