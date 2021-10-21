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В Warner Bros. объяснили, почему выгнали Руби Роуз из «Бэтвумен»

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Warner Bros. Television

Студия Warner Bros. рассказала о причинах увольнения австралийской актрисы Руби Роуз, игравшей главную роль в сериале «Бэтвумен».

Как пишет Independent, в студии заявляют, что Руби Роуз уволили после многочисленных жалоб на ее поведение на съемочной площадке. «Правда в том, что из уважения ко всем причастным Warner Bros. Television решили не объяснять свое решение разорвать сотрудничество с Руби во втором сезоне сериала «Бэтвумен» из-за многочисленных жалоб на ее поведение — это связано с тем, что жалобы были озвучены в приватной форме», — сказали представители студии.

Рубм Роуз ранее заявляла в соцсетях, что ее партнер по площадке Дугрей Скотт позволял себе насилие по отношению к женщинам, кричал, опаздывал.

Один из продюсеров, по ее словам, якобы также совершал по крайней мере эмоциональное насилие по отношению к женщинам и даже следил за ней при помощи частного детектива.

В июле 2020 года главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали афроамериканке Джависии Лесли.

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