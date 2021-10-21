«Не актриса»: Башаров после скандального развода признался в новом романе

Актер Марат Башаров во время YouTube-шоу «Алена, блин» рассказал о новом романе после череды скандальных разводов.

По словам Башарова, его новая возлюбленная — не публичная персона. «Я счастлив, что моя избранница похожа на предыдущих. Она не хочет яркости и публичности. Она не актриса. Я благодарен ей, что она не мечтает о понтах. Она не одной веры со мной, но ничего страшного», — признался он.

Имени женщины Башаров называть не стал.

В первом браке актера с Елизаветой Круцко родилась дочь Амели, в 2009 году пара рассталась. Второй брак с Екатериной Архаровой также закончился разводом, актриса жаловалась на избиения со стороны супруга. Третий брак — с Елизаветой Шевырковой — также окончился скандалом, после этих отношений у Башарова подрастает 5-летний сын Марсель.

В 2020 году в ответ на запрос зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной в МВД сообщили, что приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту поступивших обращений от бывших жен актера Марата Башарова на домашнее насилие. В комментарии для «Газеты.Ru» Пушкина назвала «отпиской» подобные ответы от силовых органов.