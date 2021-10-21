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Никас Сафронов раскрыл «секрет молодости» Пугачёвой

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Примадонна Алла Пугачёва поражает поклонников своей моложавостью не только в социальных сетях, но и на публике. Сейчас звезде эстрады — 72 года. Танец Пугачевой на юбилее Николая Баскова спровоцировал слухи о том, что она сделала себе пластическую операцию. Друг артистки живописец Никас Сафронов раскрыл изданию «Собеседник» «секреты красоты» Примадонны.

Сафронов заявил журналистам: «Посмотрите на Аллу. Это же просто счастливая женщина, которая не зациклена на своих проблемах, заботах, трудностях!». Художник говорит, что артистка радостно улыбается, а не хмурит нос, уголки ее губ подняты искренней улыбкой.

Сафронов уверен, что ни одна пластика не может сделать счастливыми глаза.

«Уверен, что красота Пугачёвой не в пластике — Алла просто счастлива», — заключил Сафронов. Тонусом такого счастья он назвал счастливый брак с Максимом Галкиным.

Ранее Алла Пугачева сделала редкое селфи с морщинками.

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