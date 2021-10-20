Билан сорвал голос и спел песню с листа

Певец Дима Билан выступил на концерте в Тюмени с сорванным голосом, а под конец спел песню с листа. Об этом исполнитель сообщил в Instagram.

«У меня так сел голос, это просто невозможно. Я как будто Барри Уайт. Реально голос сорвал. Сейчас буду что-то делать, конечно. Ребята, вот такая профессия. Как пойти и объяснить людям, что у тебя нет голоса? У меня бронхит осенний», — написал исполнитель.

Билан подчеркнул, что, несмотря на болезнь, он выложился на полную: пел, танцевал, общался со зрителями и фотографировался с поклонницами. Певец также исполнил новую композицию, которую не успел выучить и зачитал с листа. Фанаты под конец выступления закидали сцену цветами и бумажными самолетиками.