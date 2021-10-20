Безруков рассказал, почему легко переносит заболевание коронавирусом

Госпитализированный с коронавирусом актер и режиссер Сергей Безруков сообщил «Газете.Ru», что переносит заболевание без «страшных симптомов», благодаря вакцинации.

«Чувствую себя прекрасно. Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов», — пояснил он.

О том, что попал в больницу, Безруков сообщил в посте в своем Instagram.

«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного. Не переживайте ,всё под контролем, переношу легко. Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать, в данном случае ПЕРЕЧИТАТЬ» — говорится в подписи к фото, на котором актер держит в руках книгу Бориса Акунина «Планета Вода».

По словам Безрукова, спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.

Ранее стало известно, что певца Валерия Леонтьева выписали из больницы после заражения коронавирусом. СМИ сообщают, что в его состоянии наметилась положительная динамика, поэтому артист продолжит лечение в домашних условиях. По данным СМИ, Валерий Леонтьев попал в больницу с COVID-19 9 октября.