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Бузова заявила, что готова стать матерью

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова призналась, что готова стать матерью Об этом она сказала в интервью порталу kp.ru.

По словам исполнительницы, она давно готова к этому.

«В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребенок. Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что не происходит этого», — сказала Бузова.

Она также заявила, что хочет, чтобы у нее родились два ребенка – мальчик и девочка. Артистка отметила, что не расстроится, если у нее появится двое мальчиков или двое девочек.

Бузова добавила, что главное для нее – ощущение семейного счастья и возможность растить детей в целом.

Во время беседы с изданием она также не исключила, что в будущем может заняться политикой.

На этой неделе Бузова потеряла голос прямо перед выступлением. Врач запретил ей разговаривать в ближайшие 2-3 дня. Певица рассказала, что ей пришлось перенести важный эфир, а также отменить некоторые съемки.

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