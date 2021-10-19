Стало известно, какой сериал сместил «Игру в кальмара» с первого места рейтинга Netflix

Сериал «Игра в кальмара» был самым популярным сериалом на платформе Netflix в США в течение 24 дней. Однако, как сообщает Forbes, его сместил третий сезон триллера «Ты» с Пеном Беджли и Викторией Педретти в главных ролях.

Отмечается, что крайне необычен тот факт, что сериал «Ты» смог сместить ставший всемирно известным южнокорейский сериал всего за сутки после премьеры.

Несмотря на то что «Игра в кальмара» находилась в топе рейтингов Netflix в США более трех недель, став самым популярным неанглоязычным проектом в истории платформы, ленте все равно не удалось побить рекорд драмеди «Джинни и Джорджия», находившемся на верхней позиции в течение 29 дней.

Netflix на данный момент оценивает прибыль от фантастического телесериала, выпущенного всего месяц назад почти в $1 млрд.