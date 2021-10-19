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Галь Гадот рассказала, как разобралась с угрозами со стороны Джосса Уидона

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Global Look Press

Актриса Галь Гадот в интервью Elle рассказала, как режиссер Джосс Уидон угрожал ей на съемках «Лиги справедливости».

Впервые она пожаловалась на методы работы Уидона в апреле 2021 года, намекнув, что кинематографист угрожал ее карьере. «Я подняла всех на уши, когда это случилось. И начальство Warner Brothers разобралось с проблемой. Я ощущала правоту. Конечно, было странно, потому что я не верила тому, что он мне сказал», — вспоминает Гадот.

По словам Гадот, ее пол не имеет отношения к ее реакции. «Я бы сделала то же, если бы была мужчиной. Но сказал бы он мне то же самое, будь я мужчиной? Не знаю. Никогда не узнаем. Но у меня обостренное чувство справедливости», — заключила актриса.

Ранее звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили режиссера Джосса Уидона в жестокости и эмоциональном насилии.

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