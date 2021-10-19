Домработница Люся рассказала о сверхъестественных способностях Пугачевой

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова, которую в шоу-бизнесе называют Люсей, рассказала о сверхъестественных способностях бывшей работодательницы.

По словам 80-летней Дородновой, Пугачева — очень хороший экстрасенс. «Если у человека болит, к примеру, голова, она может приложить свою руку к его лбу, что-то прошептать и вся боль у него уходит. Со мной лично такого не было, но это часто происходило на моих глазах», — цитирует Дороднову «Собеседник».

Дороднова уточнила, что Пугачева помогала своим знакомым и финансово. «Также она долгое время помогала одному знакомому мужчине из Ростова. Он был слепым, воспитывал дочку. Пугачева ему не раз протягивала руку помощи», — сказала она.

Кроме того, домработница Люся отвергла обвинения в адрес певицы, которую упрекают в «перекрытии кислорода» молодым певцам.