Женщина-рыцарь из «Игры престолов» предстала в роли Люцифера

На онлайн-мероприятии DC FanDome стриминговый сервис Netflix показал первые кадры актрисой Гвендолин Кристи, вошедшей в актерский состав предстоящего сериала «Песочный человек».

Онлайн-кинотеатр представил актрису Кристи в роли Люцифера — повелителя ада. «Не играйте с Люцифером», — написано на постере с актрисой, наиболее известной по роли женщины-рыцаря Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов».

«Песочный человек» основан на одноименной серии комиксов DC, созданной писателем Нилом Гейманом в сотрудничестве с известными комиксистами.

Ранее Люцифера из «Песочного человека» играл Том Эллис — он воплотил персонажа в сериале «Люцифер», основанного на «Песочном человеке».

Кристи присоединяется к Тому Старриджу в роли Сна, Мейсону Александру Парку в роли Дезире, Кирби Хауэлл-Батисту в роли Смерти. Также в сериале играют Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай. Дата премьеры сериала пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Мел Гибсон сыграет в приквеле «Джона Уика».