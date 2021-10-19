На «Союзмультфильме» назвали сроки выхода нового «Ну, погоди!»

Выпуск новых эпизодов культового советского мультфильма «Ну, погоди!» планируется представить уже в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета директоров киностудии Юлиану Слащеву.

По ее словам, первую серию можно будет увидеть уже в первой половине декабря.

На «Союзмультфильме» работа над проектом началась в прошлом году. Создатели заверили, что новый сериал оставит одну из основ оригинала — герои по-прежнему почти не будут вести диалоги.

В новых сериях можно будет увидеть как старых персонажей — Волка и Зайца, так и новых — Барсука, Ежика и «фитоняшу» Косулю.

Ранее сообщалось, что с приходом власти «Талибана (организация запрещена в России)» в Афганистане, там запретят культовые мультфильмы «Ну погоди!» и «Том и Джерри».