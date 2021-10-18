Саша Спилберг назвала причину исчезновения

Российская блогерка Саша Спилберг (Александра Балковская) назвала в Instagram причину своего «исчезновения». По словам девушки, ей нужно было перезагрузиться и побыть в одиночестве.

«Я прошу прощения у всех, кто переживал за меня все эти дни. У тех, кто знает меня лично, и моих подписчиков. Мне нужно было полностью перезагрузиться, побыть наедине с самой собой, отключиться. Как Саша Балковская я могу себе это позволить, но как Саша Спилберг я не учла тот резонанс, который вызвал мой поступок. И не ожидала такой реакции от своей команды. Я позже рассказу, что произошло, когда приду в себя», — заявила блогерка.

14 октября в Instagram Спилберг появился пост об ее исчезновении, который опубликовала менеджер девушки. На связь Балковская вышла лишь вечером 18 октября, прежде даже ее отец заявлял, что не в курсе местонахождения дочери.