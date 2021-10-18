Адель поделилась подробностями своего развода

Певица Адель поделилась с радиостанцией Heart подробностями своего развода с предпринимателем Симоном Конецки, с которым была в отношениях с 2011 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитость сообщила, что решение о разводе с Конецки, в отношениях с которым у них родился сын, далось ей непросто, но, самое главное, — было запоздалым.

«Это было утомительно, это была действительно тяжелая работа, но я смогла найти время, которое мне было нужно для этого. Чем больше и больше ты откладываешь это, тем хуже и хуже это становится, а я все равно откладывала это в течение многих лет. Но теперь я спокойна как никогда», — сообщила Адель.

Она добавила, что на написание музыки для нового альбома ее, во многом, вдохновил тот путь, который она прошла за последние несколько лет.

Новый альбом певицы «30» должен выйти 19 ноября.