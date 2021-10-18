«Ребят, я в шоке»: Саша Спилберг вышла на связь после исчезновения

Российская блогерка Саша Спилберг (Александра Балковская) вышла на связь с подписчиками спустя несколько дней после сообщений об ее исчезновении. В своем Instagram она опубликовала пост, где призналась, что шокирована вниманием общественности к ее пропаже.

«Ребят, я в шоке. У меня 500 пропущенных, 1000 сообщений», — написала Спилберг, не уточнив, почему так долго не заходила в соцсети и не отвечала на звонки.

Пост об исчезновении Спилберг появился в ее Instagram 14 октября, его опубликовала менеджер блогерки. В той записи представительница Спилберг заверила, что девушка перестала выходить на связь еще 11 октября. Впоследствии отец Спилберг говорил, что не в курсе ее местонахождения. При этом он выражал уверенность, что в пропаже «точно нет криминала».