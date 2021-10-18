Моргенштерн потратил на виниры несколько миллионов рублей

Рэпер Алишер Моргенштерн поставил дорогие виниры ради «голливудской» улыбки, сообщает «СтарХит».

Ради новых белых зубов он несколько часов провел под общим наркозом. «Я боялся, что буду все чувствовать. Но теперь все телки будут мне давать!» — говорит 23-летний артист, потративший на улыбку 4,1 млн руб. «Это дорого, но посмотрите на виниры других звезд и все поймете. Не рекомендую экономить на зубах, хотя можно выбрать более бюджетный вариант, к примеру, вставить виниры за миллион», — размышляет он.

Российский журналист, обладатель Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в беседе для YouTube-шоу Ксении Собчак раскритиковал рэпера Алишера Моргенштерна.

Телеведущая сравнила коллекцию клюшек лучших хоккеистов мира, собранную Муратовым, с коллекцией Моргенштерна, чем разозлила обладателя «Нобеля».