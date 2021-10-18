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Эдриен Броуди рассказал, от какой роли во «Властелине колец» отказался

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Global Look Press

Актер Эдриен Броуди в беседе с GQ рассказал, как отказался сняться в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».

По словам Броуди, снявшегося у Джексона в «Кинг Конге», он не понял предложенную ему роль в части «Братство кольца». «Не знаю, какой бы персонаж мне подошел, это был кто-то вроде хоббита. А я искал другого», — признался он.

После, признается артист, он пожалел о своем решении. «Я помню, как пошел на «Властелина колец» с бывшей девушкой. Она повернулась ко мне и воскликнула: и ты отказался от «Властелина колец»?! Я чувствовал себя глупо. Но не думаю, что тогда Питер дал бы мне роль Джека в «Кинг Конге», — рассуждает он.

При этом Эдриен Броуди не жалеет, что снялся в другом фильме Джексона. «На премьеру пришел мэр Нью-Йорка. Это был масштаб! Мое лицо увековечили на стаканчике в «Макдональдьсе». Разве такое часто бывает?» — смеется он.

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