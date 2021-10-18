Стало известно, что дети Александра Малинина подрабатывают официантами

Звезда русского романса Александр Малинин, которому через месяц исполнится 63 года, давно не появлялся на публике. Он рассказал НТВ, что прятался от коронавируса. Он также поделился подробностями жизни своих детей.

Сейчас артист живет на три страны. В Подмосковье у него большой загородный дом. В Италии, по неподтвержденным данным, у певца есть двухэтажная вилла. НТВ пишет, что в этом регионе недвижимость стоит от 500 млн рублей.

В немецком Мюнхене приживают его дети и жена Эмма. У нее тут собственный бизнес — сеть частных клиник и аптечных сетей.

20-летний сын Фрол учится на оператора. Его сестра-двойняшка Устинья недавно покинула Германию и поступила в Лондонскую консерваторию.

Тем не менее, на карманные расходы двойняшки зарабатывают сами. Они трудятся официантами.

Малинин прокомментировал такую политику в отношении детей: «Каждый человек найдет себе занятие, чтобы не маяться дурью и не уходить в депрессию. Мои дети на каникулах официантами работают».

По данным издания, в Германии официант зарабатывает €9 евро в час (660 рублей), за месяц получается свыше 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что брошенная дочь Малинина вышла замуж.