В Португалии установили памятник Юрию Гагарину

В португальском технопарке Taguspark прошла церемония открытия монумента, приуроченная к 60-летию первого в истории полета человека в космос. Был установлен бюст Юрия Гагарина в городе Оэйраш. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Португалии.

Посол России Михаил Камынин во время церемонии сказал: «Открытие бюста Юрия Гагарина сегодня — это еще один шаг в развитии отношений между нашими народами и странами».

Почта Португалии в октябре также выпустила карточку с портретом Юрия Гагарин. Она была представлена в Астрономической обсерватории Лиссабона.

Ранее сообщалось, что из-за сноса памятника Гагарину на Сахалине возбудили уголовное дело. Памятник был снесен по указанию вице-мэра Невельского городского округа.