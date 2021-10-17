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Грета Тунберг неожиданно спела «Never Gonna Give You Up»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в музыкальном гала-концерте, проходящем в рамках акции Climate Live, и спела песню Рика Эстли «Never Gonna Give You Up», сообщает издание Aftonbladet.

«В нашей организации «Пятницы ради будущего» мы всегда исполняем песню «Never Gonna Give You Up». Хотелось преподнести другим активистам забавный сюрприз в виде этой песни, потому что мы знаем, как они старались организовать этот концерт», — прокомментировала она свое выступление.

По словам Тунберг, этой песней она хотела показать, что экоактивисты — это в основном подростки, которые могут петь и шутить друг с другом, а не злые дети, как их часто изображают в СМИ.

Гала-концерт прошел в Стокгольме на арене концертного зала Kungsträdgården. В мероприятии приняли участие 21 артист, среди которых были и известные в Швеции группы и исполнители — Ларс Виннербек, First Aid Kit, Хелен Шехольм, Виктор Лекселл и Туссе.

Официальный клип на песню Рика Эстли «Never Gonna Give You Up» на YouTube набрал больше 1 млрд просмотров, в том числе за счет популярного интернет-мема «рикроллинг», суть которого заключается в предоставлении человеку ссылки на это видео под видом любой другой.

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