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Вася Обломов рассказал, почему отменили его концерт в Петербурге

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vasyaoblomov_group/vk.com

Музыкант Вася Обломов рассказал, почему правоохранительные органы отменили его концерт в Санкт-Петербурге. Видеоролик с объяснениями артист загрузил на свой канал в YouTube.

«Внезапно к нам в клуб зашел представитель организаторов концерта и сказал, что «похоже сегодня концерта здесь не будет». Причина была следующая: владельцам площадки позвонили из администрации и сказали, что концерт вот этого артиста [Васи Обломова — прим. «Газеты.Ru] у вас не состоится. В противном случае им пообещали прислать [людей] с полицией, Роспотребнадзором и еще кем-то, которые скорее всего найдут какие-нибудь нарушения и просто запретят концерт уже по-другому — лишат лицензии площадку и так далее. <...> Я спросил у организатора, есть ли какая-то бумага, которая запрещает наш концерт, или специальное распоряжение о том, что концерт в какое-то время N проводить нельзя... Но ничего из этого, естественно, не было на руках. Площадка просто сказала: «все, мы не можем, решайте вопрос сами», — сказал Обломов, объясняя причину переноса концерта из клуба «Время N».

Затем артист рассказал, что довольно оперативно была найдена другая площадка — Aurora Concert hall. Провести концерт было решено там.

«Спустя три песни в клубе появилась полиция. Полицейские подошли к нашему звукорежиссеру и сказали: «вырубай!». Спустя три песни ко мне на сцену поднялся один из парней, представителей организаторов, и сказал, что в клубе полиция. <...> Мы остановили концерт, на несколько минут ушли со сцены. За сценой выяснилось, что концерт провести нельзя. Формальной причиной было озвучено, что [мы не получили] специального разрешения в Департаменте культуры города Санкт-Петербурга», — заключил Обломов.

В конце обращения музыкант попросил поклонников не сдавать билеты, так как коллектив группы намерен в ближайшее время разрешить вопрос с возможностью проведения концерта в Санкт-Петербурге.

При этом «Фонтанка.Ру» со ссылкой на Смольный сообщает, что в Aurora Concert hall должен был проходить концерт Инстасамки (Дарья Зотеева), именно на нем и планировалось провести проверку соблюдения санитарных норм. При этом появление на сцене Обломова стало для проверяющих сюрпризом.

«На площадке в это время проходило выступление другого исполнителя — Васи Обломова, а большинство зрителей не использовали маски. Также продажа билетов осуществлялась без указания мест, что является нарушением действующих норм постановления правительства Санкт-Петербурга», — заявили в Смольном.

16 октября стало известно, что концерт Васи Обломова в Петербурге отменили. Сообщалось, что музыку сразу остановили, когда на мероприятие пришли сотрудники полиции.

За пару часов до начала выступления Обломов предупредил поклонников, что концерт состоится, однако по независящим от него и организаторов обстоятельствам мероприятие перенесли из клуба «Время N», расположенного на Васильевском острое, на площадку Aurora Concert hall на Пироговской набережной.

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