BadComedian поделился ожиданиями от снятого в космосе фильма «Вызов»

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный под ником BadComedian, рассказал, что ждет выхода на экраны первого фильма, снятого в космосе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Блогер заявил, что всегда интересно оценить что-то новое, но «особых сверхнадежд» по поводу этого проекта у него нет.

По его мнению, в основе реализации проекта конкуренция с голливудской киноиндустрией.

«Здесь никаких иных мотивов нет: «Мы первые в космосе!», «Мы первые сняли фильм в космосе!». Именно в этой сфере все работает, но оно работает! Если зайти на западные сайты о кино, там есть новость, что Россия первая снимает фильм в космосе», — пояснил Баженов.

Он также выразил надежду, что в фильме будет «история», которая «будет держать», а не что-то «наспех сляпанное».

Утром 17 октября на Землю вернулись участники «киноэкипажа» — космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд, а также режиссер Клим Шипенко. Пересильд и Шипенко на борту Международной космической станции впервые в мире снимали художественный фильм на орбите, который получит название «Вызов».

По сюжету зрителей ожидает история девушки-врача, отправляющейся на МКС для спасения космонавта. Съемочной процесс стартовал еще на подлете к МКС.