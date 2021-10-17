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Netflix оценил прибыль за сериал «Игра в кальмара» в $900 млн

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Netflix

Стриминговый сервис Netflix оценивает, что его самый популярный сериал «Игра в кальмара» принесет компании почти $900 миллионов. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам компании, первые две минуты южнокорейского шоу посмотрели около 132 миллиона человек за первые 23 дня с даты премьеры. В Netflix уточнили, что 89% людей, которые начали шоу, просмотрели более одной серии, а 66% зрителей посмотрели сериал полностью. В общей сложности люди потратили более 1,4 миллиарда часов на просмотр.

Производство «Игры в кальмара» стоило всего 21,4 миллиона долларов — около 2,4 миллиона долларов за эпизод. После выхода сериала 17 сентября акции компании выросли на 7%.

Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. В данном сериале-антиутопии участникам, которым требуются деньги, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми. Сейчас «Игра в кальмара» занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.

Телешоу стало очень популярным среди подростков, в некоторых странах посмотревшие «Игру в кальмара» начали пытаться имитировать действия героев.

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