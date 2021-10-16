Бастрыкин наградил медалями актеров из «Улиц разбитых фонарей»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел встречу с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия, которая прошла в честь их профессионального праздника — Дня уголовного розыска, передает пресс-служба СК.

Как сообщается, почетными гостями мероприятия также стали актеры, которые воплотили на экране «образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска» — это Анастасия Мельникова, Александр Половцев и Евгений Дятлов.

Все они являются звездами сериала «Улицы разбитых фонарей». Мельникова сыграла Анастасию Абдулову. Половцев сыграл Олега Соловца, а Дятлов — Николая Дымова.

Во время встречи Бастрыкин вручил ветеранам органов внутренних дел и следствия медаль «10 лет Следственному комитету Российской Федерации» и памятные подарки. Медали и подарки из рук главы ведомства получили и актеры.

Российский детективный сериал «Улицы разбитых фонарей» выходил на телевидении с 1998 по 2019 год.

Ранее Бастрыкин наградил Романа Ковалева, который заступился за девушку в московском метро, медалью «Доблесть и отвага».