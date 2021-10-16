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Полиция в Петербурге остановила концерт Васи Обломова

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Depositphotos

Правоохранительные органы прервали концерт Васи Обломова в Санкт-Петербурге. Об этом сам музыкант сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Выступление артиста проходило в клубе Aurora Concert hall. Оно началось в 20:00, однако музыку сразу остановили, когда на мероприятие пришли сотрудники полиции.

«Концерт запретили. Мы успели сыграть три песни», — написал Обломов.

О причине запрета не сообщается, однако фанаты считают, что это могло быть связано с коронавирусными ограничениями.

За пару часов до начала выступления Обломов предупредил поклонников, что концерт состоится, однако по независящим от него и организаторов обстоятельствам мероприятие перенесли из клуба «Время N», расположенного на Васильевском острое, на площадку Aurora Concert hall на Пироговской набережной.

Ранее стало известно, что фестиваль «Русское лето» отменили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие должно было пройти 25 и 26 сентября в Воронеже.

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