Басков на своем юбилее потребовал от Киркорова вписать его в завещание

Певец Николай Басков на праздновании своего 45-летнего юбилея потребовал в шутливой форме от Филиппа Киркорова, чтобы тот включил его в свое завещание, пишет «Собеседник».

После выступления Киркоров начал собирать цветы от поклонников и не справился с их количеством, и поэтому к нему присоединился Басков. В это время между артистами состоялся диалог.

«Ты же знаешь: все мое — всегда твое!» — сказал Киркоров.

«Напиши это в своем завещании!», — ответил ему Басков.

Киркоров отметил, что ждать Баскову придется долго, так как смерть в его планы не входит — артист намерен дожить до глубокой старости. При этом с ответом на предложение коллеги по сцене он пообещал подумать.

15 октября Народный артист России Николай Басков отпраздновал свое 45-летие. Подробнее о творческом пути и личной жизни исполнителя — в фотогалерее «Газеты.Ru».