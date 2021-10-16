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Собчак объяснила свою замену в конкурсе Miss Russian United States

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о том, что на конкурсе красоты Miss Russian United States в Лос-Анджелесе в качестве ведущей ее заменит певица Анна Седокова.

По ее словам, от участия в мероприятии она решила отказаться сама, «потому что приоритет сейчас другой».

«Да хорош, это не меня заменили, это я никуда не поехала, потому что приоритет сейчас другой», — написала она, комментируя информацию о том, что американские организаторы Miss Russian United States, волнуясь за свою репутацию, заменили Собчак на Седокову в роли ведущей.

В конкурсе Miss Russian United States 2021 примут участие десять россиянок, мероприятие пройдет в отеле Four Seasons Hotel. Первую красавицу среди русскоязычных эмигранток планировалось выбрать 15 октября, однако накануне конкурса Собчак попала в крупное ДТП. Сообщалось, что от услуг телеведущей отказались сами организаторы.

Инцидент произошел 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Арендованный Собчак Mercedes, за рулем которого был водитель Олег Цой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Впоследствии в отношении Цоя было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.

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