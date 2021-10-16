Умер польский актер из комедии «Дежа вю» Павел Новиш

Польский актер Павел Новиш скончался в возрасте 80 лет. О гибели артиста сообщила в Facebook съемочная команда сериала «Цвет счастья».

«С огромным сожалением мы сообщаем о смерти Павла Новиша, выдающегося актера кино и телевидения и нашего друга. Нам выпала честь работать с ним над созданием сериала, и мы будем вспоминать его с чувством восхищения», — указано в сообщении.

В России Новиш известен прежде всего за роль Шульца в советско-польской комедии «Дежа вю». Актер родился в Варшаве 15 января 1940 года. Впервые дебютировал в театре в 1964 году. С 1970-х он начала исполнять роли на больших экранах. В 2002 года Новиш снялся в сериале «Ведьмак» по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Валерий Долженков, актер московского Театра на Юго-Западе, скончался в возрасте 74 лет.