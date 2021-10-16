Умер двойник Петра I актер Андрей Булгаков

Пародист Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков, наиболее известный по роли императора Петра I, умер от коронавирсной инфекции. Об этом сообщила его супруга Виктория Булгакова на своей странице в «ВКонтакте».

«15 октября 2021 года 11.30... Андрюшенька, любимый мой, я очень счастлива с тобой... Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной... Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард», — написала женщина.

Она также сообщила, что прощание с артистом состоится во вторник, 19 октября. Все подробности она уточнит на своей странице за день раньше.

По данным «Фонтанки», Андрей и Светлана Булгаковы выступали в роли Петра Великого и Екатерины II. Их часто можно было встретить на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на городских праздниках.

Роль императора Булгаков начал исполнять с 1991 года. Артист был лауреатом Всероссийского конкурса двойников.

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