Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Энберт рассказал, как наличие пяти тренеров в группе Тутберидзе повлияет... 15:50
В Киеве испугались, что Россия «вернет» себе Украину 15:46
Польша заявила, что проволочный забор защищает страну от Путина и Лукашенко 15:46
Энберт рассказал, как Тарасовой и Морозову безболезненно пройти адаптацию в группе... 15:43
Дзюба пожаловался на качество поля на матче «Арсенал» —... 15:41
Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» перед задержанием пытался уехать... 15:40
Энберт объяснил слова Милохина о том, что Медведева «не любит» Загитову 15:31
Житель Сургута напал на сотрудников Росгвардии с ножом и топором 15:31
Фанаты «Зенита» оскорбляют Дзюбу на матче против «Арсенала» 15:30
«Сапсан» сбил коляску с младенцем под Петербургом 15:29

Умер двойник Петра I актер Андрей Булгаков

close
100%
@tori_moskvina/vk.com

Пародист Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков, наиболее известный по роли императора Петра I, умер от коронавирсной инфекции. Об этом сообщила его супруга Виктория Булгакова на своей странице в «ВКонтакте».

«15 октября 2021 года 11.30... Андрюшенька, любимый мой, я очень счастлива с тобой... Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной... Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард», — написала женщина.

Она также сообщила, что прощание с артистом состоится во вторник, 19 октября. Все подробности она уточнит на своей странице за день раньше.

По данным «Фонтанки», Андрей и Светлана Булгаковы выступали в роли Петра Великого и Екатерины II. Их часто можно было встретить на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на городских праздниках.

Роль императора Булгаков начал исполнять с 1991 года. Артист был лауреатом Всероссийского конкурса двойников.

Ранее стало известно, что умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях