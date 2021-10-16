Милонов назвал «Игру в кальмара» «треш-контентом»

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал деструктивным и крайне вредным южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

«Сериал деструктивный и крайне вредный. По большому счету, это не искусство, просто кто-то делает деньги на треш-контенте, не очень хорошем. Поэтому, если он будет запрещен, то ущербу мировому искусству не будет», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что если экспертиза сериала покажет, что он вреден для российских детей, то его нужно запретить.

«Сейчас инициирована проверка, экспертиза этого сериала рядом негосударственных организаций», — отметил Милонов.

По его словам, очень жаль, что данная проверка проводится не по инициативе Роскомнадзора и Минкультуры.

Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. В данном сериале-антиутопии участникам, которым требуются деньги, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми. Сейчас «Игра в кальмара» занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.

Телешоу стало очень популярным среди подростков, в некоторых странах посмотревшие «Игру в кальмара» начали пытаться имитировать действия героев.

Например, в Англии детей поймали за просмотром хита от Netflix в TikTok. Также дети спрашивали у своих учителей, могут ли они повторить соревнования из телешоу в жизни. В тоже время, власти Мадрида призвали родителей проконтролировать, чтобы их дети не смотрели сериал на Netlix «Игра в кальмара», а обеспокоенные родители уже пытаются добиться ограничения показа нового сериала.