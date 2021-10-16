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Лидер «Браво» рассказал, почему не нашлось замены Агузаровой

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Evguenii Matveev/globallookpress.com

Бессменный лидер группы «Браво» Евгений Хавтан заявил, что после ухода Жанны Агузаровой из коллектива ей даже не пытались искать замену. Об этом музыкант рассказал в интервью «Известиям».

«Не было смысла искать другую девушку: ясно было, что я не найду ни такого голоса, как у Жанны, ни такой харизмы», — заявил Хавтан.

Он также рассказал, как сблизился с Агузаровой и что привело к формированию группы «Браво».

«Я ведь начинал с хард-рока, в институте начал интересоваться новой волной, потом появилась Жанна Агузарова, и оказалось, что есть музыканты, которые нам обоим нравятся, — The Smiths, Нина Хаген... Этот интерес наложился на эстетику старого советского черно-белого кино — ну и все сложилось», — рассказал музыкант.

Группа «Браво» была основана осенью 1983 года гитаристом Евгением Хавтаном и ударником Павлом Кузиным. Вокалисткой нового коллектива стала Жанна Агузарова. В 1984 году она несколько месяцев провела под следствием за подделку документов и не могла выступать, но позже вернулась в «Браво». В 1988 году Жанна окончательно покинула коллектив из-за разногласий с коллегами. Группа устроила прослушивания для вокалистов, там недолго выступали и женщины, и мужчины.

»[Продюсер] Ким Брейтбург предложил мне Аню Салмину, она справилась героически, перенеся ежедневные концерты в областных ДК, поздние возвращения. С ней мы и записали «Короля Оранжевое Лето» — многие долгое время думали, что это тоже Жанна поет, кстати. В общем, это была серьезная проверка — после такого группа или распадается, или продолжает существовать», — вспоминает Хавтан.

После долгих исканий в 1990 группа наконец нашла постоянного вокалиста — им стал Валерий Сюткин. Некоторое время имя скрывалось от общественности.

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