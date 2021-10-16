Лидер «Браво» рассказал, почему не нашлось замены Агузаровой

Бессменный лидер группы «Браво» Евгений Хавтан заявил, что после ухода Жанны Агузаровой из коллектива ей даже не пытались искать замену. Об этом музыкант рассказал в интервью «Известиям».

«Не было смысла искать другую девушку: ясно было, что я не найду ни такого голоса, как у Жанны, ни такой харизмы», — заявил Хавтан.

Он также рассказал, как сблизился с Агузаровой и что привело к формированию группы «Браво».

«Я ведь начинал с хард-рока, в институте начал интересоваться новой волной, потом появилась Жанна Агузарова, и оказалось, что есть музыканты, которые нам обоим нравятся, — The Smiths, Нина Хаген... Этот интерес наложился на эстетику старого советского черно-белого кино — ну и все сложилось», — рассказал музыкант.

Группа «Браво» была основана осенью 1983 года гитаристом Евгением Хавтаном и ударником Павлом Кузиным. Вокалисткой нового коллектива стала Жанна Агузарова. В 1984 году она несколько месяцев провела под следствием за подделку документов и не могла выступать, но позже вернулась в «Браво». В 1988 году Жанна окончательно покинула коллектив из-за разногласий с коллегами. Группа устроила прослушивания для вокалистов, там недолго выступали и женщины, и мужчины.

»[Продюсер] Ким Брейтбург предложил мне Аню Салмину, она справилась героически, перенеся ежедневные концерты в областных ДК, поздние возвращения. С ней мы и записали «Короля Оранжевое Лето» — многие долгое время думали, что это тоже Жанна поет, кстати. В общем, это была серьезная проверка — после такого группа или распадается, или продолжает существовать», — вспоминает Хавтан.

После долгих исканий в 1990 группа наконец нашла постоянного вокалиста — им стал Валерий Сюткин. Некоторое время имя скрывалось от общественности.