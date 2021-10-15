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Режиссер «Бэтмана» опубликовал первый кадр нового фильма

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DC

Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter-аккаунте первый кадр из новой киноадаптации комиксов про Бэтмана, в котором роль супергероя исполнит Робберт Паттинсон.

На фотографии Бэтмен смотрит на утренний Готэм-сити с крыш одного из небоскребов.

«Доброе утро, из Готэм-сити ... Не могу дождаться, чтобы показать вам больше DC Fandome в эту субботу», — написал Ривз.

DC Fandome – бесплатное онлайн-мероприятие, посвященное анонсу сериалов, фильмов, игр и комиксов, созданных на основе вселенной DC. Оно состоится 16 октября. В его рамках также обещали показать первый трейлер нового фильма о Бэтмане.

Ранее голливудский актер Джордж Клуни в очередной раз пожалел о том, что снялся в роли супергероя в фильме «Бэтмен и Робин» Джоэла Шумахера.

Актер признался, что ему «физически больно» пересматривать фильм «Бэтмен и Робин». Он также отметил, что не хочет поддерживать разговор о сосках летучей мыши, ссылаясь на свое прошлогоднее интервью с радиоведущим Говардом Стерном. В нем Клуни посоветовал дизайнерам костюмов избавиться от недостатков новых комбинезонов.

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