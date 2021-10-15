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Сарик Андреасян снимет драму о посадке самолета на кукурузное поле

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@yusupov_damir_/Instagram

Режиссер Сарик Андреасян займется съемками фильма о жесткой посадке самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье в августе 2019 года.

О будущей экранизации рассказал в Instagram пилот самолета — герой России Дамир Юсупов. Он станет консультантом фильма. «Мне нравятся фильмы, основанные на реальных историях, поэтому я согласился посодействовать и быть консультантом. Более года назад мне от другого человека поступило предложение создать фильм, но предложенный сценарий был вымышленным и сильно отличался от правды, поэтому пришлось отказать», — пояснил он.

Сценаристом проекта стал Алексей Гравицкий. «Это история о судьбе человека, о его долгом и непростом пути к своей мечте — стать летчиком. История о хрупкости бытия, о том, как близость смерти стряхивает с людей наносную шелуху и возвращает им ясность восприятия», — рассказывает Юсупов.

Ранее Сарик Андреасян рассказал подробности о сериале про «скопинского маньяка».

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