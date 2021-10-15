Решетова оценила слова защитившего ее Тимати о «дворняжке и лани»

Экс-возлюбленная рэпера Тимати и мать его сына Ратмира Анастасия Решетова оценила слова музыканта, решившего защитить его от слухов.

После публикаций о романе Решетовой с женатым чеченским бизнесменом супруга предпринимателя заявляла в Instagram, что Анастасии до нее «очень далеко». «Дворняжка может надеть на себя хоть все золото мира, но она никогда не станет ланью. И дело не в том, кому до кого далеко, дело в том, что ланью надо родиться», — написал Тимати после этого.

У себя в Stories Решетова признала, что не ожидала такой реакции со стороны экс-избранника. «Это по-мужски очень правильно. Он вступился за мать ребенка. Тем более он знает про меня правду и знает, что вся эта ересь не более чем болтовня завистливых женщин (мужчин тоже)», — рассуждает модель.

Ранее Анастасия Решетова подтвердила, что приняла ислам.