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Якутский дизайнер рассказал, как переснял «Игру в кальмара» с матрешкой-убийцей

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@designbyfeo/Instagram

Графический дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев в беседе с kp.ru рассказал о том, как создал свою версию одной из сцен южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

В ролике он переосмыслил одну из сцен сериала об играх на выживание, заменив огромную куклу матрешкой-убийцей с горящими глазами. По словам Алексеева, ролик полностью создан с помощью компьютерной графики, включая матрешку и людей. «Я занимаюсь созданием локаций в 3D, и решил, почему бы не адаптировать локацию из сериала под наш привычный антураж. Идея пришла очень просто — при просмотре сериала задумался, что если бы это происходило в пределах нашей страны», — делится художник.

По словам Алексеева, в России вариации игр на выживание были бы другими — например, «казаки-разбойники» или «море волнуется раз». «Но я использовал ту же схему, что и в сериале, чтобы держать в напряжении зрителя. Думаю, что будет еще пару работ по вселенной «Игры в кальмара», — не исключает дизайнер.

Ранее один из актеров «Игры в кальмара» Хо Сон-тхэ репостнул российский ролик и похвалил Феоктиста Алексеева, назвав по-русски «лучшим».

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