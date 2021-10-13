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Виктория Бекхэм раскрыла секрет счастливого брака с Дэвидом Бекхэмом

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Danny Moloshok/Reuters

Бывшая вокалистка британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала, как ей удалось сохранить долгий и счастливый брак с известным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Об этом она сообщила в эфире программы Good Morning America.

«О господи, супружеская мудрость, наверное. Я не знаю. Мы всегда очень поддерживали друг друга. Нам всегда было весело, а он просто замечательный отец и муж», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Spice Girls впервые с 2007 года выпустят новую песню. Бывшие и действующие участницы соберутся вместе в честь 25-летия группы и впервые за 14 лет запишут новый трек под названием Feed Your Lovе.

Отрывок песни оказался в Сети еще в 2016 году. Однако сейчас группа планирует официальный релиз трека. Его опубликуют в честь 25-летия песни Wannabe, который прославил группу. Балладу исполнят Джери Хорнер, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм.

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