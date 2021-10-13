Суд отказал Волочковой в удовлетворении иска к Большому театру

Тверской суд Москвы отказал балерине Анастасии Волочковой в удовлетворении иска к Большому театру, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее адвокат Анастасии Волочковой Евгений Корчаго рассказывал, что его клиентка требует с Большого театра 200 млн руб. за моральный вред.

Волочкова действительно не получила право на досрочную пенсию, факт чего был подтвержден Тверской межрайонной прокуратурой. При этом Большой театр был привлечен к административной ответственности.

В суде балерина планировала взыскать свою заработную плату за период практически более 17 лет и признать незаконными приказы, в соответствии с которыми она отправлялась в отпуск без сохранения заработной платы.

Сумма невыплаченной зарплаты не называлась, речь могла идти о нескольких миллионах рублей.

По словам адвоката, в театре мотивировали невыплату зарплаты тем, что она все эти годы не работала, оставаясь по трудовой книжке сотрудницей учреждения культуры.

Увольнение Анастасии Волочковой из Большого театра произошло в 2003 году. Тогда руководство Большого мотивировало свое решение отказом Волочковой продлить трудовой договор до 31 декабря 2003 года, а также требованиями балерины, «гарантия выполнения которых противоречит интересам балетной труппы театра».