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Микки Рурк рассказал, что молится перед сном

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AP

Американский актер Микки Рурк рассказал в интервью газете «Известия», что каждый день перед сном читает пять молитв.

Недавно появилась шестая — Архангелу Михаилу.

«Архангела Михаила я прошу благословить меня и помочь победить моих внутренних демонов — и тех, что вокруг меня», — поделился артист.

В мире есть люди, у которых особенные отношения с Богом, добавил он.

«У меня как минимум два раза в моей жизни были катастрофические ситуации. Я был близок к самоубийству, смерть была совсем рядом. И вот я дважды ездил во Францию, в Лурд <...> Я приезжал, молился — и знаю, что мои молитвы оба раза были услышаны» — вспомнил Рурк.

По его словам, тогда он получил ответы от Бога — «ну, не сразу, где-то через две недели».

Ранее сообщалось, что представитель Рурка выбрал для него место на кладбище в украинском селе.

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