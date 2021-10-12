BadComedian назвал «хайпом» интерес «Лиги безопасного интернета» к сериалу «Игра в кальмара»

Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что интерес «Лиги безопасного интернета» к южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара» является «раскруткой» директора организации Екатерины Мизулиной.

«Возможно, это просто, как обычно, хайп, раскрутка Мизулиной-младшей, потому что была Мизулина-старшая, она расхайпилась, стала мемом в интернете, человек вот известный своими гениальными запретительными мерами. И вот сейчас надо раскрутить. У нас же передаются, видимо, должности по семейным достижениям, скажем так. Возможно, талантливый человек, я не берусь судить, но, тем не менее, она, по крайней мере, в отличие от старшей Мизулиной еще не так сильно себя показала. Ну вот, попробовала хайпануть на известном сериале. Видимо, это ни к чему не приведет, это просто попытка привлечь к себе внимание и, скажем так, забронировать имя «новой» Мизулиной. Возможно, так, хотелось бы в это верить, что это просто «вникуда», а не очередная попытка отжать рыночек за счет своей цензуры», — сказал он.

Блогер подчеркнул, что на любом телевизоре есть «детский контроль», с помощью которого родители могут фильтровать контент для ребенка. По его мнению, в «Лиге» попросту «не хотят разбираться, хотят хайпить».

Ранее сообщалось, что неправительственная организация «Лига безопасного интернета» заинтересовалась южнокорейским сериалом «Игра в кальмара». По словам представителей «Лиги», в организации ждут заключения экспертов-психологов о возможном пагубном влиянии шоу на подростков после жалоб родителей.

«Игра в кальмара» — сериал о беспощадной игре на выживание с многомиллиардным призом. Проект бьет все рекорды по просмотрам, мемы по его мотивам заполонили соцсети — и даже конкуренты хвалят создателей драмы за смелость и оригинальность. Педагоги из разных стран уже жаловались на сцены жестоких убийств, которые дети начали разыгрывать в школе после просмотра шоу. Подробнее об «Игре в кальмара» — в материале «Газеты.Ru».