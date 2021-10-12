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Продажи альбомов рэпера Ар Келли выросли на 517% после приговора

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Antonio Perez/AP

После того, как суд признал рэпера Ар Келли виновным в развращении несовершеннолетних и торговле людьми, продажи его альбомов выросли на 517%. Как сообщает журнал Rolling Stone, между 27 сентября и 3 октября треки Келли стали слушать на 22% чаще, а количество просмотров его клипов увеличилось на 23%.

Вместе с тем сервисы Apple Music и Spotify отказались использовать песни Келли в плейлистах, а YouTube удалил два официальных канала с клипами и треками певца. При этом в сервисе YouTube Music его песни остаются в публичном доступе и предлагаются пользователям. Совместные треки с Келли удалили исполнители Chance The Rapper и Дженнифер Хадсон.

В июле 2019 года Ар Келли арестовали и предъявили обвинения в сексуальных преступлениях. По мнению прокуратуры, музыкант причастен к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних, распространению детской порнографии и препятствованию правосудию. Суд присяжных признал музыканта виновным в совершении преступлений. Оглашение приговора назначено на 4 мая 2022. Ему грозит до 100 лет лишения свободы.

Ранее «Газета.Ru» писала об историях девяти женщин и двух мужчин, которые стали жертвами Келли.

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