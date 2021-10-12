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Звезда «Игры в кальмара» продаст костюм из сериала на аукционе

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Netflix

Сыгравший в сериале стримингового сервиса Netflix «Игра в кальмара» актер Джеффри Джулиано продаст халат, в котором снимался в проекте, на аукционе.

Об этом сообщает издание TMZ. В драме о выживании Джулиано сыграл одного из обеспеченных зрителей жестокой игры на выживание. Он был одет в халат и золотую маску.

На аукционе актер планирует продать не только халат, но также свою копию сценария. Вырученные деньги Джулиано обещает перевести вдовам и детям, живущим в индийском штате Западная Бенгалия.

По словам Джеффри, он не подозревал, каким хитом станет сериал, но тем не менее пошел на нетипичный для себя шаг — попросил авторов проекта отдать ему на память вещи со съемок.

Дата аукциона пока не назначена. Халат актер планирует продать «за шестизначную сумму», а за сценарий выручить как минимум $10 тыс. Джулиано добавил, что вещами уже заинтересовался некий отель в Лас-Вегасе.

Ранее создатель «Игры в кальмара» объяснил концовку сериала.

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