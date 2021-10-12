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Регина Тодоренко показала новый образ с короткими волосами

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко выложила в своем Instagram фото с короткой стрижкой «под мальчика».

Образ с короткими темными волосами и челкой не особо понравился поклонникам. Под фото множество негативных комментариев.

Подписки указывают, что привыкли видеть Тодоренко с копной пшеничных волос, которые чаще уложенных небрежными волнами.

«Даже для меня это неожиданность», — подписала кадр сама ведущая.

«Очень некрасиво, не ваш стиль абсолютно! Вы мне так нравились раньше в «Орле и решке», с длинными пышными волосами, красотка была. А сейчас ваш имидж становится все хуже и хуже...», — написала одна из пользовательниц Сети

Но многие подписчики решили, Тодоренко не распрощалась со своими длинными волосами, а просто примела парик.

В июле этого года Тодоренко рассказала о серьезной болезни.

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